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Gençlik korosu derslerine başladı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Türk Halk Müziği Gençlik Korusu için dersler başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:13
Gençlik korosu derslerine başladı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Türk Halk Müziği Gençlik Korusu için dersler başladı.


Adapazarı Belediyesi’nin her yaş grubunun yetenek ve ilgi alanlarına yönelik düzenlediği kurslar devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Orhangazi Kültür Merkezi’nde açılan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda eğitimler başladı. Nota ve repertuar derslerinin verildiği koro kursu için Orhangazi Kültür Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor. Lise 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara yönelik koroda kayıtlar devam ederken, öğrenciler, öğrenci belgesi ile başvurabiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:13
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