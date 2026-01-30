Gençlik hapı efsanesi çöktü: Kolajen takviyelerine bilimsel şüphe

Dermatoloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, son yıllarda popülerliği artan kolajen takviyeleri cilt yaşlanması konusunda beklenen etkiyi göstermeyebilir. Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Tufts Medical Center dermatoloğu Farah Moustafa, ağızdan alınan kolajenin cilt yaşlanmasını tedavi etmek için önerilmediğini belirtti.

Moustafa’nın, “Ağızdan alınan kolajen takviyeleri şu an için cilt yaşlanmasını tedavi etmek amacıyla önerilmiyor. Daha etkili ve iyi çalışılmış yöntemlerin yanında ancak yardımcı olarak düşünülebilir” dediği aktarıldı.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Kolajen takviyeleriyle ilgili bilimsel çalışmaların çelişkili sonuçlar verdiği bildirildi. Bazı araştırmalarda cilt nemi ve esnekliğinde artış görüldüğü öne sürülse de, bu sonuçların çoğunun düşük kaliteli ve takviye şirketleri tarafından finanse edilen çalışmalara dayandığı belirtildi.

Moustafa, 23 çalışmayı inceleyen bir meta-analizde, yüksek kaliteli ve bağımsız çalışmaların kolajen takviyelerinden anlamlı bir fayda bulmadığını söyledi.

DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ YOLLAR

Uzmanlara göre kolajen vücutta doğal olarak üretilen bir protein ve yaşla birlikte bu üretim yavaşlıyor. Ancak ağızdan alınan kolajenin, sindirim sırasında parçalandığı ve doğrudan cilde kolajen olarak ulaşmadığı aktarıldı.

Takviyelerin güvenliği konusunda da uyarılar yapıldı. Deniz kaynaklı kolajen ürünlerinde ağır metal riski olabileceği, ayrıca takviyelerin ilaçlar gibi sıkı denetimden geçmediği belirtildi. American Academy of Dermatology, piyasadaki birçok kolajen takviyesinin içerik ve kalite açısından yeterince şeffaf olmadığını vurguluyor.

Uzmanlar, kolajen üretimini desteklemenin en güvenli yolunun dengeli beslenme ve yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Yeterli protein alımı, C vitamini açısından zengin besinler, güneşten korunma, retinoid içeren cilt ürünleri ve sigaradan uzak durmanın kolajeni korumada daha etkili olduğu ifade ediliyor.