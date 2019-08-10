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Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından birinci halı saha gençlik futbol turnuvası kura çekimleri yapıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından birinci halı saha gençlik futbol turnuvası kura çekimleri yapıldı.


Gençleri spora özendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Gençlik Kolları ile birlikte futbol turnuvası düzenliyor. Turnuva kapsamında 84 takım arasında Şair Nabi Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Gençlik Spor Şube Müdürü Halef Tokmakçı Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, gençlik kolları yönetim kurul üyeleri, futbol turnuvasına katılan 84 takım kaptanı katıldı.


Yapılan kura çekiminde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün bizlere talimatı ile kültür, sanat, spor faaliyetlerinde Urfa’nın kadim kültürüne yönelik ruhunu tekrar canlandırma amacındayız. Bunun için geçmişte olan mahalle maçlarını Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül çok önemsemektedir. Birinci olan takıma Büyükşehir Belediyemiz tarafından Cumhuriyet altını verilecek. Urfa’nın mahallelerde spora, gençliğe ihtiyacı var. Kötü alışkanlıklar yerine bu tür faaliyetlere yönelmeleri gerekmektedir. Yapılacak maçlarda örnek olmalıyız" dedi.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç da," Türkiye’nin en genç iline sahibiz. Her yıl bu turnuvayı yapacağız. O yüzden Birinci Gençlik Turnuvası olarak başlattık. Katkılarından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederim" diye konuştu.


Konuşmaların ardından fikstür çekimi yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
  1. kültür
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