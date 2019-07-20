Gençliği kim koruyacak? Ahlaksızlık ve dolandırıcılık bir arada... Jigolo ahlaksızlığına kim dur diyecek?

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki O.Ç. internette gördüğü bir jigolo reklamına tıkladı. Önüne çıkan adaylık formunu dolduran O.Ç'ye kendisini arayan bir kişi üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. Parçalar halinde toplam 4 bin 500 TL parasını jigolo olma hayaliyle arayan kişilerin hesabına yatıran O.Ç. çok geçmeden dolandırıldığını anladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu vahim olay gözleri bir anda internetteki jigolo sitelerine çevirdi.

Ahlaksızlık...

Yurt dışında birçok ülkede meslekhaline gelen jigololuk, hem dinen hem de ahlaken doğru olmadığı için ülkemizde yapılması yasak. Fakat gizli olarak, internet siteleri üzerinden yapıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Erkeklerin para karşılığında kadınlarla cinsel ilişki yaşaması olarak tanımlanan jigololuk, başlı başına bir ahlaksızlık olmasıyla birlikte, çoğu zaman sapkın ilişkilerin de yaşandığı bir duruma dönüşüyor.

Sitelere üye olurken bile dolandırıyorlar

Jigolo olmak isteyen birinin internet siteleri üzerinden jigololuk ajanslarına kayıt yapması gerekiyor. Büyük vurgunlar yapma yeri haline gelen jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken dolandırıyor. 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunan jigololuk siteleri, üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istiyor. Üyelik ücretiyle dolandırmanın ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep eden jigololuk siteleri, insanların binlerce lirasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.



Binlerce kişi dolandırıldı

Jigolo siteleri ve ajansları, bugüne kadar bu ahlaksızlıkla kolay para kazanmak isteyen binlerce insandan milyonlarca lira vurgun yaptı. Çoğu insanın bu ahlaksızlığın duyulmaması için polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaması dolayısıyla da bu dolandırıcılığı yapan kişiler, hala elini kolunu sallaya sallaya toplum içinde gezebiliyor.

Kişisel güvenlik sıfır!

Ayrıca bu sitelere üye olanların kişisel bilgi mahremiyeti ise ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Çünkü ahlaksızlığın kol gezdiği siteler, üyelerinin TC kimlik numarasından diğer kimlik ve kredi kartı bilgilerine kadar pek çok bilgisini başka kurumlarla da paylaştığı bildiriliyor.

BTK'nın devreye girmesi bekleniyor

Son olarak Trabzon'da yaşanan dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) devreye girerek jigololuk adı altında dolandırıcılık yapan sitelere 'Dur' demesi bekleniyor. BTK’nın yanısıra Emniyet Genel Müdürlüğünün de gençleri fuhuşa teşvik eden bu yapılanmaya karşı harekete geçmesi bekleniyor.

Jigololuğun cezası yok, aracılığın cezası var

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) jigololuk bir suç olarak görülmemiş ve bir cezai yaptırım belirtilmese de jigololuğa aracı olmanın iki yıldan dört yıla kadar hapis, üç bin güne kadar da adli para cezası bulunuyor.



Konuyla ilgili TCK maddesinde şöyle deniliyor;

Fuhuş/MADDE 227.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.