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Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe

Uzman Dr.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe

Uzman Dr. Jale Şenyurt, güzellik ve estetik dünyasındaki trendlerin her gün değiştiğini belirterek, “Genç kalmak ve daha genç görünmek de şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir. Son yıllarda ameliyatsız iple yüz germe yöntemi bu hayale kavuşmanın kolay yollarından biridir” dedi.


Uzman Dr. Jale Şenyurt, yaşlanmanın ilk belirtilerinin özellikle yüz bölgesinde kendini belli etmeye başladığını ifade ederek, “İlerleyen zamanla birlikte yüzde ve vücutta sarmalar ve kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Bu tatsız sorunlar yüz ve boyun kısmında kendine daha çok gösteriyor. Bunun sebebi ise yer çekimi ve yüzümüzdeki hacmin ve kollajenin azalması.Ameliyatsız iple yüz germe cerrahi operasyona bir alternatif olabilir sizin için. Yüze, boyuna ve vücudun her bölgesine uygulana bilen bir tekniktir. Lifting etkisi bir yandan uygulanan iğneler tarafından, diğer yandan vücudun iplere reaksiyon olarak hayata geçirdiği aksiyon mekanizması tarafından sağlanır. Bu reaksiyon anında vücut tarafından algılanır ve vücut biyolojik fibroplast, kollajen ve elastin üretir. Böylece lifting etkisi iki katına çıkmış oluyor.


Bu uygulamanın en iyi yanlarından biri, uygulama botoksta olduğu gibi kişinin mimiklerine herhangi bir zarar vermiyor.Yüz hareketlerini kısıtlamadığı için de popülerliği giderek artıyor” diye konuştu.


“Yüzünüzde kırışıklıklar var ise, Yüzünüzde sarkmalar oluşmuş ise, Alt göz kapaklarınızın altında kırışıklıklar var ise, Ağız/dudak çevresinde kırışıklıklar var ise, Çene altındaki cildiniz sarkıyor isev - Yüzünüzü gençleştirmek ve yenilemek istiyorsanız iple yüz germe uygulaması için uygun bir adaysınız demektir” diyen Uzman Dr. Jale Şenyurt, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Doktorunuz sizi muayene ederek ameliyat öncesi fotoğraflarınızı çekecektir. Muayene esnasında doktorunuzla medikal geçmişinizi, kullandığınız ilaçları, ilaç alerjileri, diğer tüm bilgilerinizi paylaşmalısınız. Doktorumuz edindiği tüm bilgiler ile sizin ameliyatınızın tüm değerlendirmelerini yapacaktır. Muayene sonrası durumunuza göre ameliyat öncesi yapılması gereken tüm detaylar sizinle paylaşacaktır.


AMELİYATSIZ İPLE YÜZ GERME UYGULAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?


Öncelikle yüzünüz temizlenir. Bunu takiben yüzünüze anestezik krem uygulanır. Uygulama şu şekilde tarif edile bilir; gereken bölgelerde işaretlenen noktalara, çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipler uygulanır (enjekte edilir). PDO iplere reaksiyon olarak vücut fibroplast ve büyüme faktörü içeren kollajen üretiyor. Böylece lifting etkisi çifte katlanmış oluyor. Uygulama sonrası aradaki fark hemen görüle bilir. Bu fark zaman geçtikçe daha net belli olacak, cildiniz giderek daha çok gerilecek. 3 ay sonra nihai sonuç tamamen görülebilir ve etkisini 12-18 ay boyunca sürdürecektir. Uygulama süresi yaklaşık 30 dakikadır.


Tedavi sonrasında hemen makyaj kullanmanız mümkün. İpler kendiliğinden çözümlenebilir ve zararsızdır. Kolajen (büyüme faktörü içeriyor) üretimini aktive eder. İnce kırışıklıkları giderir. Lokal anestezi altında uygulanır.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
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