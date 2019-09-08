0553 313 94 23

Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Toplu ulaşım araçlarında kalitenin yükseltilmesine önem veren Burulaş, bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.

08 Eylül 2019 Pazar 10:10
Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş, geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti. Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için acil eylem planı kapsamında kavşak düzenleme ve şerit genişletme gibi fiziki yatırımların yanında toplu ulaşım araçlarında kalitenin yükseltilmesine önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da sürekli yeni araçlarla güçlendiriyor. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni araçlarla birlikte filodaki araç sayısının da 424’e çıktığını hatırlattı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:10
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  3. mikrobüs
  4. otobüs
  5. toplu ulaşım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist gelebilir
    1. Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist..
    2. Ağrı’da asfalt çalışmaları devam ediyor
    3. Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi..
    4. Geleceğin teknolojisi zirkonyum
    5. Habib rakibini 3 rauntta devirdi
    6. (Özel) Gurbetçi aileler özel çocukları..
    7. FETÖ’nün hücre evinde yakalanan kadın..
    8. Gemlik Karacaaliye asfalt, Hisar’a..
    9. Yırtıcı kuş avcıları yakalandı
    10. Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi..
    11. Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
    12. Piyasa indirimi satın aldı gözler..
    13. Arda Turan'dan Volkan Demirel'e: Sana..
    14. 30 milyon yıllık mağarada ezan sesi!
    15. Kriz son buluyor: Putin ve Zelenskiy..
    16. Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı..
    17. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 25..
    18. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    19. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi..
    20. Antalya'da adres sorma bahanesiyle..
    21. Yaz bitti, Erdek boşaldı
    22. ABD ile ortak devriye
    23. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    24. Elbirliği ile uluslararası açılım
    25. Emniyete mobil zırhlı konteyner
    26. Bursa’da şehrin göbeğinde golf keyfi
    27. (Özel) Ormanların atlı koruyucuları
    28. Evinin bahçesinde 17 bin lirayla..
    29. Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava..
    30. Sosyal medyadan sipariş etti,..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!