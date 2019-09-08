Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş, geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti. Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için acil eylem planı kapsamında kavşak düzenleme ve şerit genişletme gibi fiziki yatırımların yanında toplu ulaşım araçlarında kalitenin yükseltilmesine önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da sürekli yeni araçlarla güçlendiriyor. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni araçlarla birlikte filodaki araç sayısının da 424’e çıktığını hatırlattı.