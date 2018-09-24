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Gençlerin ahlakı hedefte! Alman vakıfları zehir saçıyor...

PKK’yı, Ali’siz Alevi derneklerini, sözde kadın hakları savunucusu şer odaklarını ve LGBTİ’li sapkınların faaliyetlerini finanse eden Alman Heinrich Böll Vakfı, şimdi de gençlerimizin ahlakını hedef aldı. Böll Vakfı’nın, Genç LGBTİ adlı sapkın oluşumu finanse ederek, homoluğu özendirici “LGBTİ+ Yurt Deneyimleri” ismiyle bastırdığı kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttırdığı belirlendi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
Gençlerin ahlakı hedefte! Alman vakıfları zehir saçıyor...

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) maskeli Alman Heinrich Böll Vakfı ülkemiz aleyhine yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine her türlü desteği veren, ülkemizdeki marjinal grupların ayaklanmasına yönelik espiyonaj faaliyetleri yürüten, LGBTİ’li homoları finanse eden Böll Vakfı’nın şimdi de öğrencilerimizi hedef alan kirli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Homoluğu özendirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Heınrıch Böll Vakfı’nın, Genç LGBTİ adlı sapkın derneği finanse ederek, eşcinsel propaganda yapılan bir kitap bastırdığı bildirildi. “LGBTİ+ Yurt deneyimleri” ismiyle basılan sapkın kitabın öğrenci yurtlarının olduğu yerlerde ücretsiz dağıtımının sağlandığı belirlendi.

GENÇLERİMİZ TEHDİT ALTINDA

Bu zamana kadar yapmış oldukları bölücü ve yıkıcı faaliyetlere dur denilmeyen Alman Heinrich Böll Vakfı iyice şımardı. Ülkemizde kanlı terör eylemleri gerçekleştiren PKK’ya verdiği destekle bilinen, STK maskesi altında Türkiye’nin iç işlerine karışma cüretini dahi gösteren Alman Heinrich Böll Vakfı eşcinsel sapkınlara olan desteğini bir türlü kesmek bilmiyor. PKK başta olmak birçok terör örgütü ile ilişkisi deşifre edilen, Türkiye’nin kalkınmasına yönelik prestij projeleri baltalayan, aşırı sol marjinal grupları destekleyerek iç karışıklık çıkarmak isteyen ve LGBTİ’li sapkın homoların faaliyetlerini finanse eden Heınrıch Böll Vakfı şimdi de öğrencilerimizin ahlakını dejenere etmek için kesenin ağzını açtı.

KİM DUR DİYECEK?

Okulların açılmasını fırsat bilen Heınrıch Böll Vakfı, Genç LGBTİ isimli sapkın oluşumla irtibata geçti. Türk milletini geleceği olan gençlerimize eşcinsellik zehrini zerk etmek için kolları sıvayan Heınrıch Böll Vakfı hiç de yabancı olmadığı bir yöntemi seçti. Genç LGBTİ isimli homolar oluşumunu finanse eden Böll Vakfı, “LGBTİ + Yurt deneyimleri” isimli bir kitap bastırdı. Sapkın içerikli kitapta eşcinsel ahlaksızlığı özendirici ifadelerin kullanılmasına özen gösterildi. Bu kadarla da yetinmeyen vakıf, yine aynı dernek aracılığıyla, “LGBTİ+ gençler öğrenci yurtlarından ne istiyor” başlıklı broşür bastırdı. Alman Vakfı’nın parasıyla basılan broşür ve kitabın ücretsiz olarak dağıtılması ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
  1. LGBTİ+ gençler öğrenci yurtlarından ne istiyor
  2. Heınrıch Böll Vakf

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