Gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan 'ahlaksız dizileri' şikayet edin!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte birçok televizyon kanalı yeni yayın dönemine girdi. Ahlaksızlığı halk arasında yaymak için adeta bir birleriyle yarışan diziler ise ekranlarda boy göstermeye başladı. Uzmanlar, yeni yayın dönemiyle birlikte izleyicilerin de tedbirlerini alması gerektiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Sefa Saygılı, “İzleyici bu tür yayınları izlememesi gerektiği gibi başkalarının da etkilenmemesi için şikayet etmeli” derken Molla Mehmet Şenlik ise bu ahlaksızlıklara izin veren yöneticilerin de büyük vebal altında olduğunu belirtti.

“RESMİ MAKAMLARIN GEREKLİ TEDBİRİ ALMASI GEREKİYOR”

Dizilerin reyting toplamak için toplumun değerlerini hiçe saydığını belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı, “Gayri meşru ilişkiler veya ahlaksız görüntüler, bunlar dizi yapımcıları veya senaristleri için hiç önemli değil. Onların amacı izleyicilerin heyecanını yüksek tutarak onları ekran başında tutmaktır. Bu durum da toplum açısından çok zararlı oluyor. Toplumu bilgilendirmek, izleyicinin bazı sorunlarına değinmek gibi bir amaç gütmüyorlar. Bu konuda resmi makamların gerekli tedbiri alması gerekiyor. Ayrıca izleyici kendi tedbirini almalı.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sefa Saygılı

AHLAKSIZLIĞI RTÜK ARACILIĞIYLA ŞİKAYET EDİN

İzleyicilerin alacağı tedbirleri iki maddede sıralayan Saygılı, “Öncelikle izleyici bu tür ahlaksız yayınları izlemeyerek tepkisini ortaya koyabilir. Ayrıca böylelikle ahlaksız yayınlardan kendini de korumuş olur. Bir diğer önlem ise gördüğü yanlışları RTÜK aracılığıyla şikayet ederek başkalarının da bu olumsuz yayınlardan etkilenmesinin önüne geçebilir. Toplumu içten çökerten bu yayınlarla ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının da harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.

“AHLAKSIZLIK OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NE VARSA NORMALLEŞTİRİLİYOR”

Dizilerin topluma verdiği zararlara da değinen Prof. Dr. Sefa Saygılı şöyle devam etti: “Dizilerin ve ahlaksız yayınların toplumu psikolojik problemleri olan bireylerden oluşan bir yapı olarak gösteriyorlar. Bu yayınlar insanları lüks hayata özendiriyor. Para nereden gelirse gelsin diye teşvik ediyor. Özellikle harama yönlendiriyor ve insanlar arasında eşitsizliği teşvik ediyorlar. Yani toplumda ahlaksızlık olarak gördüğümüz ne varsa bu yayınlar aracılığıyla normalleştiriliyor.”

“BU TÜR İFSATLARI YAPANLAR ALLAH'IN LANETİYLE LANETLENMİŞLERDİR”

Toplumun ahlakını bozmaya yönelik yayın yapan dizilerin ahlaksızlık kültürünü topluma empoze etmeyi amaçladığını belirten Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, “Bunu yapanlar bilinçli olarak yapıyorlar. Toplumu kültür erozyonuna uğratmayı amaçladıklarını bilmemiz gerekiyor. İnsanlar birden bire bir şeyi kabul etmez veya reddetmezler. Ancak zamanla bir alışkanlık halini alır ve istese bile terk edemeyecek duruma gelir. Özellikle çocuklara yenilik animasyonları aileler ne yapsalar da çocuklarına izletmeyi bırakamıyorlar. Son zamanlarda Youtube üzerinde yayınlanan kısa diziler ile bu tür ahlaksızlıklar yaygınlaştırılmak isteniyor. Bunlar ahlak bozucudurlar. Kur'an-ı Kerim'de bu tür ifsatları yapanlar Allah'ın lanetiyle lanetlenmişlerdir. Ayette bu fitneyi yayanlar dünyada ve ahirette azaba uğrayacağı ifade ediliyor. Birçok azap dünyada tecelli etmez ama bu öyle bir günahtır ki dünyada da sahiplerini yakar. Bu ahlaksızlığı yayanlar önce kendilerini yakarlar. Ahirette de onları bekleyen çok kötü bir azap vardır.” şeklinde konuştu.

Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik

“YÖNETİCİLER BÜYÜK VEBAL ALTINDA”

“Mü'min kardeşlerime özellikle bu minvaldeki dizileri izlememelerini ve ailelerinize de izletmemeniz tavsiyesinde bulunuyorum” diyen Şenlik şöyle devam etti: “En azından toplum olarak bunun önünün alınması için şikayet etmeliyiz. Bu da yetmezse ahlaksız dizi ve yayınları protesto etmemiz gerekiyor. Bunların kötü olduğunu sürekli olarak anlatmamız gerekiyor. Bilgilendirmek için sürekli olarak seminerler düzenleyebiliriz. Çünkü bunlar toplumu ifsat ediyor ve ifsat öldürmekten daha kötüdür. Bu ahlaksızlıklar yayıldığı zaman katiller için de yollar kolaylaşmış oluyor. Özellikle yöneticilerin bu konuda sorumluluğu daha fazladır. Bu sorumluluğu yerine getirmiyorlarsa büyük vebal atındadırlar, ihanet içerisindedirler. İzin verenler günahta ortaklıktırlar. Aynı zamanda bu dizilerin alternatifini de bulmak gerekiyor. Bir şeyi reddetmekle bitmiyor. Bundan toplumu kurtarmak için alternatif üretmek lazım.”

(Doğruhaber)