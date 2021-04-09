Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz! Yeni programlar açıyoruz

Saraç, “Toplumun ihtiyaçlarına hakim nesiller yetiştirmek için 207 üniversiteyle çalışıyoruz” dedi. Gençleri ekonomiye dahil etmeyi merkeze alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önemli projeler ortaya koyuluyor. Bu projelerin istihdamı önemli oranda arttıracağı, ülkeyi daha da büyüteceği öngörülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gençleri en iyi şekilde eğitmek ve ekonomiye katmak için stratejik adımlar attıklarını anlattı. Saraç, bu adımlara yenilerinin ekleneceğini de dile getirdi.

Büyük proje

“YÖK olarak pandemiden bir sene evvel, 2019’da Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm başlığı altında büyük bir proje başlattık” diyen Saraç, şöyle devam etti: “2006’dan sonra kurulan ve görece daha zor şartlar altında gelişmekte olan 16’sı pilot üniversite seçtik. Projeyle 100 bin civarında öğrenci, 12 bin civarında öğretim elemanı Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme Programı’ndan yararlandı. Proje gelişerek devam ediyor. Pandemi döneminde başlatılan bu projenin de katkısıyla üniversitelerimizde büyük bir sorun yahut sıkıntı yaşanmadan çevrimiçi eğitim sürüyor.” işlerin yüzde 90’ının bilişim teknolojileri yetenekleri gerektirdiğine işaret eden Saraç, şunları söyledi: “Dijital dönüşüm Avrupa ülkelerinde son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya çıkardı. 2005’ten bu yana ülkeler arası veri aktarımı 45 kat arttı. Yani alışveriş artık veriyle gerçekleşiyor. Bu alandaki akademik çalışmalara göre otomasyon teknolojilerinin en çok etkilendiği üç alanı küreselleşme, dijitalleşme ve ekonominin çok geniş anlamda merkezileşmeden uzaklaşması oluşturuyor. YÖK olarak dünyayı yakından takip ediyoruz. Geleceğin meslekleri addedilen alanlarda sektörle iş birliği içinde yaptığımız çalışmalarla üniversitelerimizde yeni mesleki alanlar ve programlar açıyoruz.”

Doktora çalışmaları önemli

Doktora çalışmalarına önem atfettiklerini dile getiren Saraç, şöyle konuştu: “Yüzde 62’sini kız öğrencilerin oluşturduğu ve 5 bine yakın öğrencinin içinde bulunduğu YÖK 100/2000 projesi mezun vermeye başladı. Ayrıca Türkiye üniversitelerinde 100 binin üzerinde doktora öğrencimiz var. Doktora programlarında öncelikli olarak robotik, siber güvenlik, nörobilim, yapay zekâ, ağ teknolojileri, akıllı ve yenilikçi malzemeler gibi alanlarda araştırmalar yapıp yeniliğe dayalı çalışmalar üreterek akıllı uzmanlaşmaya dayanan stratejik bir hedef belirledik.

Erişimde bir numaradayız

Geçtiğimiz 20 yılda yükseköğretimde gelişen iki eğilimden biri yükseköğretime erişim oranının artırılması, diğeri ise bilgi ekonomisi ve uluslararası sıralamalarla ortaya çıkan araştırma odaklı üniversite modelinin geliştirilmesi olmuştur. 1998’de yüzde 17, 2008’de yüzde 27 olan dünyada yükseköğretime erişim oranları 2018’de yüzde 38’lere ulaştı. Bu alanda en düşük oran yüzde 5 ile Sahraaltı Afrikası’nda. Türkiye ise 8 milyonu aşan öğrenci sayısıyla Avrupa’da yükseköğretime erişimde ilk sırada bulunuyor.”