Gençlerimiz haram tuzağına düşmesin!

Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın işlek cadde ve sokaklarında dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan Hıristiyan azizi Noel Baba kisvesini çağrıştıran kıyafetler giydirilen genç kızların milli piyango bileti satmaya çalıştığı görüldü. Giydikleri kıyafetlerle özellikle erkekleri “Milli haram” tuzağına çekmeye çalışan genç kızların alet edildiği kumar tuzağına tepkiler sürüyor.

“Türkiye nereye gidiyor”

Türkiye’de kumarhaneler devlet tarafından kapatılırken, ‘Milli’ adı altında bahis oynatılmaya başlandığını vurgulayan Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, “Şimdi de bu kuruluşu özelleştirdiler ve görünen o ki ahlaksızlık aldı başını yürüdü. Söz konusu kurum ayrıca internet sitesi üzerinden de oynanmasına izin verdiği şans oyunları ile 18 yaşını doldurmamış çocuklarımızın da maneviyatını kirletir hale geldi. Şimdi yılbaşı dolayısıyla satışa çıkardığı biletleri ne kadar çok insana ulaştırırsa o kadar çok kazanmayı hedefleyen bu kurum her türlü kirli oyunu sahnelemeye başladı. Verdiği ikramiye tutarı ile zaten insanlara umut tacirliği yapıyor. Bu da yetmezmiş gibi gencecik kızlarımızı bu işe alet ediyor. Bilet almayı daha cazip hale getirmek için kızlarımızı Hıristiyan kültürüne uygun bir şekilde giydirip erkekleri kandırmaya çalışıyorlar. Erkekleri cezbetmek adına yapılan bu oyun yüzünden insanın aklına ‘Türkiye nereye gidiyor?’ sorusu geliyor. Türk toplumunun manevi bir toplum olması gerekirken, manevi değerlere daha saygılı olması gerekirken bu denli yozlaşması normal değildir. Yetkililerimiz bu konuda bir adım atmalı. Artık kendi bünyesinde olmayan bir kurumun uygulamalarını takip etmelidir” ifadeleriyle tepki gösterdi.