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Medya Gençlere rol model diye tanıtılan tayfa artık ülke sorunu! Çocuk yoksa evlilik de yokmuş
Medya

Gençlere rol model diye tanıtılan tayfa artık ülke sorunu! Çocuk yoksa evlilik de yokmuş

Batı’nın aile kavramını yıkıma uğratan kültürü Türkiye’de etkisini her geçen gün etkisini sürdürüyor. Bunun son örneği ise sözde Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin ile gayrimeşru birliktelik yaşayan Yiğit Marcus Aral’dan geldi. Aral, "Çocuk yoksa evlilik de yok" diyerek büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:36:00 -
Gençlere rol model diye tanıtılan tayfa artık ülke sorunu! Çocuk yoksa evlilik de yokmuş

 yeniakit.com.tr 

Batı’nın aile kavramını yıkıma uğratan kültürü Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Ülkemizde ekran başında gençlere rol model diye tanıtılan isimler, gençleri olumsuz etki altına alacak söylemlerde bulunmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise sözde Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin ile gayrımeşru birliktelik yaşayan Yiğit Marcus Aral’dan geldi.

‘Çocuk yoksa evlilik de yok’

Aileyi ayakta tutacak en büyük toplumsal sözleşme olan evliliğe ilişkin akılalmaz açıklamalar yapan Yiğit Marcus Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" diyerek büyük tepki topladı. Türkiye’deki televizyon ekranlarında gençlere rol model diye tanıtılan bu isimlerin, gayrimeşru birliktelikleri evlilik kurumunun dahi önünde göstermesi gençlerin karşı karşıya olduğu tehlikenin boyutunu gösteriyor. Ekranlarda ve magazin medyasında, kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı bir hayat tarzın gelecek nesillere açık açık empoze eden bu isimler, özgürlük kılıfı altında aslında birer zehir makinesi gibi çalışıyor.

En büyük görev devlette! Anne ve babaların sesini duyun

Evliliği hedef alan ve gayrimeşru birliktelikleri meşrulaştıran bu virüsün her geçen gün yaygınlaşması ile beraber anne ve babalar büyük bir tedirginlik yaşıyor.  Burada ise en büyük görev devlete düşüyor. Devletin ilgili kurumları devreye sokup, bu ülkenin geçmişini yok sayarak kültür erozyonuna sebep olan bu ve benzeri televizyon, internet ve gazete yayınlarını engellemesi gerekiyor. Gençlere rol model diye tanıtılan bu virüs engellenmedikçe toplumdaki çürümenin boyutu derinleşiyor.

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Yorumlar

Urfali

Sayin akit. Yılan kaçmış seçenek arıyorsunuz. Bir bakin bizim tesettürlü yöneticiler baş örtüsü hariç islamami yakın yoksa laikligemi yakınlar. Bence boş yazıyorsunuz. Kapı içeriden kilit tutmazsa çabalar boş
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k.c

bizdeki aile bakaninin ruyasi gerceklesiyor
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