Gençlere örnek olsun! Deprem travmasından LGS şampiyonluğuna

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Siteleri'nin yıkılmayan nadir blokları arasında yer alan T Blok'ta ailesi ile birlikte depreme yakalanan, ancak birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri'nde kaybeden Efe Talha Palabıyık, onca zorlu sürece rağmen LGS'de Türkiye birincisi olmayı başardı.

Deprem süreci sonrası yakın akrabalarını kaybetmenin hüznünü yaşayan ancak eğitim hayatının bu büyük travmadan etkilenmemesi için yoğun çalışma programına giren Palabıyık, LGS sınavında tam puan alma başarısını göstererek ailesini gururlandırmayı başardı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakın akrabaları için kendisine hedef koyduğunu belirten Palabıyık, öğretmenlerinin de yardımı ile zorlu süreci atlattığını ifade etti.

“Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu”

LGS Türkiye birincisi depremzede Efe Talha Palabıyık, “Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek” dedi.

“Bunu oğlum çok zor şartlarda gerçekleştirdi”

Anne Fatma Palabıyık ise “Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var diyorum. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Osman Gündoğan da, “Efe Talha'yı, annesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Tam puan aldı, birinci oldu bizler de gururlandık” ifadelerini kullandı.