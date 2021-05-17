Gençlere önemli olanak
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Tasarım Vakfı’nın hazırladığı Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimi devam ediyor.
9 hafta boyunca sürecek eğitim, hafta sonları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Eğitime katılanlar, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İşletme Yüksek Lisans programının bazı öne çıkan derslerini alıyorlar. Ayrıca iş dünyasından önemli isimleri dinliyorlar. Eğitimden Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar fakültelerinin tasarımla ilgili lisans programlarından mezun olanlar yararlanıyor.