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Eğitim Gençlere önemli olanak
Eğitim

Gençlere önemli olanak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Tasarım Vakfı’nın hazırladığı Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:32:00 -
Gençlere önemli olanak

9 hafta boyunca sürecek eğitim, hafta sonları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Eğitime katılanlar, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İşletme Yüksek Lisans programının bazı öne çıkan derslerini alıyorlar. Ayrıca iş dünyasından önemli isimleri dinliyorlar. Eğitimden Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar fakültelerinin tasarımla ilgili lisans programlarından mezun olanlar yararlanıyor.

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