Gençlere nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz

Programın 9. döneminin açılışında “Aydınlık yarınların yolun gençlerin iyi yetişmelerinden geçiyor” diyen Özilhan, şu ifadeleri kullandı: “Sürdürülebilir kalkınma yolunda en çok önem verdiğimiz konulardan biri de eğitim. Vakfımızın burs vermenin ötesine geçerek farklı projelerle eğitim sistemini her açıdan destekler hale gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar pek çok eğitim kurumu inşa ettik. Bursiyerlerimizin bireysel gelişimlerini destekleyen nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz.”

Verimli sonuçlar alınıyor

Mentorluk Programı’nın anlam ve önemini de vurgulayan Özilhan şunları kaydetti: “Bu programda usta-çırak ilişkisi olarak adlandırdığımız nesilden nesile bilgi ve tecrübe aktarma süreci, vakfımızın profesyonel metodolojisiyle şekilleniyor. Değerli mentorlarımızın özverileri ve katkıları, sevgili gençlerimizin azimleri ve çabaları sayesinde çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Gençlerimiz hem farkındalıklarını arttırmak hem de gelişmek istedikleri alanlarda sorularına cevap bulmak için önemli bir fırsata sahip oluyorlar..” Anadolu Vakfı tarafından bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’ndan pek çok genç yararlandı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program, pandemi nedeniyle geçen seneden bu yana online olarak veriliyor. 9. dönemde bursiyerler için yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenecek. Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’yla 8 dönemde mentor ve mentee’lere yönelik 257 etkinlik düzenlendi. Toplamda bine yakın mentor ve mentee’nin katılımıyla bugüne kadar toplamda 70 bin saatin üzerinde mentorluk desteği verildi. Geçtiğimiz dönemde 79 olan mentor ve mentee sayısı bu yıl gelen yoğun talepten ötürü 173’e yükseltildi. 9. dönemine online eğitim ve desteklerle başlayan Anadolu Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlerini çevrimiçi eğitimler ve alanında uzman yöneticilerle desteklemeye devam ediyor. Programda başarılı Anadolu Grubu çalışanları yıl boyunca bursiyerlerle bir araya gelecek. Gruptan 57 profesyonelin yanı sıra 22 ayrı firmadan gönüllü mentorların katkıda bulunacağı 9. dönemde bursiyerlere yönelik eğitim ve gelişim programı da yenilendi.

Üç model söz konusu

Bursiyer Eğitim ve Gelişim Programı’yla öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. ‘Kendini Geliştir’, ‘İş Hayatına Hazırlan’ ve ‘Geleceğe Hazırlan’ olarak üç ayrı modülden oluşan programla öğrencilerin hem bilgilerini hem becerilerini hem de yetkinliklerini arttırmak amaçlanıyor. Programın ‘Kendini Geliştir’ modülünde iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor. Olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini arttırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. ‘İşini Geliştir’ modülünde değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamalara değiniliyor. ‘Geleceğe Hazırlan’ modülünde de öğrencilerin dijitalleşen dünyada farklı bakış açıları kazanmaları için atacakları adımlara temas ediliyor.