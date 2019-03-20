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Gençlerden siyasette örnek davranış

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençleri ziyaret ederek doğum günü olan seçmenleri kapıda pasta ile karşılıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:30
Gençlerden siyasette örnek davranış

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençleri ziyaret ederek doğum günü olan seçmenleri kapıda pasta ile karşılıyor.


Mardin’de 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan 14 bin 297 genç seçmene Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ve gençlik kolları üyeleri il ve ilçelerde gençlerin kapısına giderek doğum günü olan genç seçmenlerin doğum günlerini kutlayıp, sandıkta oy kullanmaya davet ediyor. İl genelinde ve ilçelerde ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri ziyaret eden gençlik kolları üyeleri uzun süredir yaptıkları bu çalışma ile Mardin’de ilk defa oy kullanacak 14 bin 297 genç seçmenin gönüllerini kazanmak ve AK Parti yerel yönetim hizmetleri hakkında bilgilendirmek için kapı kapı geziyor.


AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan genç seçmenlerin yanında olmanın görevleri olduğunu söyledi. Özkan, "Onların ilk kez oy kullanacakları bu seçimde partimiz adına bilgilendirmek istiyoruz. Oy kullanmanın önemi partimizin çalışmaları, adaylarımızın projeleri hakkında bilgilendiriyoruz. Ülkenin geleceği olan genç kardeşlerimiz ile bir araya gelmek bizleri de çok fazla motive ediyor. Onların talepleri beklentilerini not alıyor projeler üretiyoruz. Gençlikle birlikte daha iyi hizmet nasıl olur, gençlerin siyasetten ve adaylarımızdan beklentileri tüm taleplerini alıyoruz ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Doğum günü olan seçmenlerimizi pasta ile karşılıyoruz. Buda unutulmaz bir anı oluyor. Amacımız Mardin’de gençlerin bu seçimde sandıklara giderek bilinçli bir şekilde oy kullanmalarına vesile olmak. Tüm ilçelerimizde bu çalışmamızı yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:30
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