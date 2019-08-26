0553 313 94 23

Gençlerden ikincilik kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, ‘Bisiklet Türkiye Şampiyonası 3.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
Gençlerden ikincilik kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, ‘Bisiklet Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları’nda ikincilik elde etti.


Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman’da düzenlenen ‘Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yol Yarışları’, 24-25 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Yarışmacılar, 77 kilometre uzunluktaki parkuru yine Perre Antik şehrinde tamamladı. Yarışlarda Arda Işık, Emir Uzun, Ahmet Emre Yıldız ve Barış Akkoyun olmak üzere 4 sporcuyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikincilik kupasının sahibi oldu.


Bu sezon yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Kazandıkları ikincilik kupasının önemli olduğunu söyleyen genç sporcular, ekim ayında Alanya’da yapılacak 4. etap yarışlarında hedeflerinin ilk üç arasında yer almak olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdek’te dere yatakları temizleniyor
    1. Erdek’te dere yatakları temizleniyor
    2. TÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği yapacak
    3. Kocasını öldüren Hülya Ören..
    4. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e..
    5. Merkel'den İran açıklaması: Büyük bir..
    6. CHP'li başkandan olay itiraf: HDP..
    7. Bakan Koca'dan Malazgirt Zaferi'nin..
    8. GÜNCELLEME - Güngören'deki cinayet
    9. "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı
    10. Başkan Yüksel, ilkokuldaki sıra..
    11. Gaziantep’te 5 milyon 407 bin cinsel..
    12. GÜNCELLEME - İzmir'de balkonda..
    13. 63 milyonluk yatırım sorunsuz ilerliyor
    14. Urartu Müzesi’nin açılışı için son..
    15. Zonguldaklı güreşçi Alaca, Milli takım..
    16. Zarif, Çinli mevkidaşıyla nükleer..
    17. Tatlıses İsot Festivali’ne katılacak
    18. Genç file bekçisi Kardemir..
    19. Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları..
    20. Vali Gürel, Aile Sağlık Merkezlerinin..
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”