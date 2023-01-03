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Spor Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı
Spor

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:18:00 -
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve yönetim kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibarıyla resmi olarak açılmış bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gece-gündüz çalıştıklarını aktaran Akdaş, şunları kaydetti:

"Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey futbolcularımızın elinde. Hepsine güvenim tam. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında bize inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Takımızıa başarılar diliyorum."

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