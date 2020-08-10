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Spor

Gençlerbirliği'nin ilk transferi Diego Angelo

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:39:23 -
Gençlerbirliği'nin ilk transferi Diego Angelo

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Brezilyalı oyuncu Diego Angelo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent kulübü, 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, ilk transferini Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından Diego Angelo ile gerçekleştirdi. Süper Lig'de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile iki yıllık sözleşmeye imza attık. Başkanımız Murat Cavcav, imzaların ardından transferin kulübümüz ve Diego Angelo için hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadeleri yer aldı.

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