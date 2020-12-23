  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ, fırsatı iyi değerlendirdi
Spor

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ, fırsatı iyi değerlendirdi

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen Gençlerbirliği'nde bulduğu forma şansını iyi kullanan genç savunma oyuncusu, performansıyla dikkati çekiyor - Arda Kızıldağ: "Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışıyorum. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:11:12 -
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ, fırsatı iyi değerlendirdi

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, takımına katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen Gençlerbirliği'nde genç stoper Arda Kızıldağ, bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda teknik direktör Mustafa Kaplan'ın formayı verdiği Arda, performansıyla dikkati çekmeyi başardı.


- Son 4 maçta 90'ar dakika görev yaptı


Bu sezon ligde 8 maçta forma giyen, son 4 karşılaşmada ise 90'ar dakika sahada kalan Arda Kızıldağ, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladıklarını hatırlatan Arda, "Takım olarak her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

Arda, bireysel performansıyla ilgili ise "Ben de her hafta kendimi geliştirmeye, daha iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma katkı vermeye çalışıyorum. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımı düşünüyorum. Takıma alıştıkça daha güzel şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını ardından Ankara'da Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacaklarını belirten genç stoper, "Takımımız çıkışta, umarım puan veya puanlar alırız. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu
Dünya

Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Türkiye Libya'da meşru hükümeti desteklerken, BAE terörist Hafter'e açık destek vermeye devam ediyor. BAE’ye yerleşen Trablus Devrimci Tugay..
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay