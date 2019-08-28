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Gençlerbirliği'nden VAR kararına tepki

Süper Lig’e ilk hafta evinde ağırladığı Rizespor mağlubiyetiyle başlayan ve ligin ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanını dokuz kişiyle 4-1 mağlup bitiren Gençlerbirliği’nden hakemlerle ilgili kamuoyu tepki açıklaması geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:00
Gençlerbirliği'nden VAR kararına tepki

 

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Gençlerbirliği tarafından yapılan Kamuoyu açıklamasında “Sezona ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Öz eleştiri ile en kısa zamanda yaptığımız doğru sayısını da artıracağız. Hakemlerimizden de öz eleştiri yapmalarını bekliyoruz.” ifadeleri kullanılırken açıklamanın, “Evet, futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak için çok dikkatli davranmalı ancak hakemler de maçların 11’e 11 tamamlanmasını gözetlemeli. Bunun için büyük özen gösterilmeli.” sözleriyle hakemlere öz eleştiri çağrısı yaptı.

“Gençlerbirliği’ne ceza kesmek bu kadar kolay olmamalı”

Gençlerbirliği aleyhine kolay karar verildiği ifade edilen açıklamada konu ile ilgili “Rakibi yaralayacak, sakatlayacak şekilde kasıtlı harekette bulunan, hakaret ya da küfür eden oyuncumuz kırmızı kart görürse verdiği karar nedeniyle hakemi takdir ederiz, sonrasında da biz de kulüp olarak gerekeni yaparız. Gençlerbirliği, centilmenlik sıfatını göğsünde gururla taşıyor. Gençlerbirliği’nin canını yakmak, Gençlerbirliği’ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı.” denildi.

8 dakika VAR incelemesine tepki

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan maçtaki 8 dakikalık VAR incelemesine ise “Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında kartların aleyhimize kolaylıkla çıktığına üzülerek şahit olduk. Son olarak Gaziantep Gazişehir maçında, topa yakın oyuncuların hareketlerini süzemeyen, pozisyonun devamını okuyamayan hakem Atilla Karaoğlan, maalesef tereddütsüz şekilde kırmızı kartına başvurarak futbolcumuz Ahmet Oğuz’u oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonda VAR’a başvurmadan tereddütsüz cezayı kesen Atilla Karaoğlan, futbolcumuz Polamat’a gösterdiği ikinci kırmızı kart için ise neredeyse 8 dakika VAR hakemleriyle pozisyon değerlendirmesi yaptı.” şeklinde tepki gösterildi.

“Televizyon programlarında daha kısa sürede çözülüyor”

Verilen seminerlerde gösterilen kuralların sahada görülmediğine dair “Bu pozisyonlar televizyonlardaki hakem programlarında bile daha kısa sürede çözüme kavuşuyor. Gaziantep’te ise bu pozisyon maç devam ederken adeta bir açık oturuma dönüştü. Avrupa’da VAR kararlarında saniyelerden bahsediliyor. Maçın ilk yarısının sonuna eklenen 8 dakika maalesef Atilla Karaoğlan’ın hakemliğinin göstergesi oldu. Futbolcu ve teknik ekibimize sezon başında verilen seminerlerde kuralların anlatılmasının göstermelik olmadığını düşünmek istiyoruz ve uygulanacağı maçları heyecanla bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İlhan Cavcav hatırlatması

Gazişehir Gaziantep maçının hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili İlhan Cavcav’ın hakemlerle ilgili eleştirisinin hatırlatıldığı açıklamada “Atilla Karaoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav’ın ‘Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?’ sitemini hatırlattı. Atilla Karaoğlan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Genç bir hakem, umarız daha çok Süper Lig maçına çıkar. Bizim dileğimiz Karaoğlan’ın, terfisinin haklılığını performansıyla göstererek Süper Lig hakemi olduğunu en kısa zamanda kanıtlamasıdır.” sözleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:00
  1. Rize
  2. Gaziantep
  3. Gençlerbirliği
  4. VAR

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