  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
Spor

Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:48:14 -
Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, sol diz ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, 17 Ağustos'ta 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kul..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı