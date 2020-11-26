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Spor Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:05:33 -
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Floyd Ayite ve Mustafa Seyhan katılmadı.

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