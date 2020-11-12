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Spor Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayıran başkent ekibi, Mustafa Kaplan yönetiminde çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:10:12 -
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.



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