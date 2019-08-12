Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor mesaisi - Antrenmana, yeni transfer Flavio da Silva Ramos da katıldı



ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, devamında dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık bir saat süren çalışma, dar alandaki çift kale maçla sona erdi. İdmana, Portekiz'in Feirense takımından bir yıllığına kiralanan Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos da katıldı. Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor karşılaşması, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak.

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