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Spor

Gençlerbirliği'den ligde kalma adına dev adım

Süper Lig'in 32. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:38:00 -
Gençlerbirliği'den ligde kalma adına dev adım

Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başkent temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Giovanni Sio, 45+2. dakikada Bogdan Stancu ve 75. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti. Göztepe'nin tek sayısını ise 90. dakikada Alpaslan Öztürk attı.

4 maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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