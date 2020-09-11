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Spor Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Motta'yı kadrosuna kattı
Spor

Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Motta'yı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:59:21 -
Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Motta'yı kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Paraguay'da futbola başladıktan sonra Arjantin'de San Lorenzo takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da forma giydi.

Robert Piris da Motta'nın imza töreninde Gençlerbirliği Kulüp Saymanı Murat Öngelen yer aldı.

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