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Spor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:49:49 -
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ile başlayan, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam eden idmanı, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.


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