Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi. Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Gençlerbirliği, tesislerinde kampa girdi.



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