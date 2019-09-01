Gençlerbirliği Medipol Başakşehir maç sonucu- Süper Lig 3.hafta maçları

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Peki Gençlerbirliği Medipol Başakşehir maç sonucu ne? İşte Süper Lig'in 3.haftasında karşılaşan Gençlerbirliği Medipol Başakşehir maç sonucu nasıl? İşte maç sonucu ve dakika dakika maça dair detaylar...

Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor.

Gençlerbirliği Medipol Başakşehir maç sonucu

Gençlerbirliği- Başakşehir: 0-0

İşte maçın detayları...

28'

Korner kazanan takım Genclerbirligi. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Daniel Candeias.



28'

Genclerbirligi için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Daniel Candeias.



26'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Ponck.



23'

Eryaman Stadyumu stadında, Başakşehir takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



22'

Eryaman Stadyumu stadında, Daniel Candeias sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



17'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Enzo Crivelli, tekrar maça dahil oldu.



17'

Sarı kart! Başakşehir takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Enzo Crivelli.



14'

Başakşehir takımında sakatlık geçiren oyuncu Enzo Crivelli.



13'

Eryaman Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Junior Caicara. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.



11'

Başakşehir takımında Edin Visca çektiği şutta kaleyi bulamıyor.



11'

Genclerbirligi savunması Başakşehir takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Irfan Kahveci.



9'

İsabetsiz şut! Başakşehir Edin Visca ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



7'

Başakşehir takımının atağında Enzo Crivelli kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.



5'

Başakşehir takımı golü bulabilirdi ama Enzo Crivelli çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.



5'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Başakşehir takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



4'

Stephane Sessegnon şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Eryaman Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.



3'

Gole yaklaşan takım Başakşehir oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Irfan Kahveci. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.



1'

Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.



Takımların ilk 11'leri belli oldu.



Başakşehir son oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.



Başakşehir 4 maçtır üstüste kaybediyor.



Genclerbirligi kendi evinde oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.

İstanbul ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.

11'ler

Gençlerbirliği: Diallo, Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Behiç, Azubuike, İrfan Can, Robinho, Visca, Arda Turan, Crivelli