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Spor Gençlerbirliği Mattias Johansson'u aldı
Spor

Gençlerbirliği Mattias Johansson'u aldı

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Mattias Johansson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:53:00 -
Gençlerbirliği Mattias Johansson'u aldı

Gençlerbirliği, önemli sağ bek transferi gerçekleştirdi. İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna katan Gençlerbirliği açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson'u kadrosuna kattı denildi.

Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan defans oyuncusu, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi. Mattias Johansson daha sonra Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

Panathinaikos'ta 3 yıl oynayan İsveçli sağ bek, Gençlerbirliği’nde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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