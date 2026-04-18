  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Spor

Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher
Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Mücadelede Gençlerbirliği 0 - 3 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Gençlerbirliği 0 - 3 Galatasaray

60' GOL! Galatasaray, Leroy Sane ile skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai içeri ortaladı. Kale önünde Sane'nin vuruşunda top ağlara gitti.

50' Sarı Kart - Franco Tongya

48' Sarı Kart - Roland Sallai

46' Oyuncu Değişikliği: Göktan Gürpüz - Adama Traoré

46' Oyuncu Değişikliği: Oğulcan Ülgün - Metehan Mimaroğlu

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

43' Ceza sahasında topla buluşan Icardi, topa vuracakken yerde kaldı. Icardi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35' GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Sara içeri çevirdi. Kale önünde Yunus'un dokunuşuyla top ağlara gitti.

32' Bu dakikalarda maç orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçiyor.

26' Sara sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Zuzek kafayla uzaklaştırdı.

17' Tongya ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Tongya'nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

15' Sallai sağ çaprazdan ceza sahasında bulunan Barış Alper'e uzun pas attı. Ceza alanında seken top kaleci Velho'da kaldı.

9' Icardi sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu kafayla uzaklaştırdı.

2' GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Gökhan, Tongya, Niang.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Bizde bekleyelim fenerbahçe şampiyon olacak diye 2 dakikada işi bitirdi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23