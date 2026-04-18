Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Mücadelede Gençlerbirliği 0 - 3 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
60' GOL! Galatasaray, Leroy Sane ile skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai içeri ortaladı. Kale önünde Sane'nin vuruşunda top ağlara gitti.
50' Sarı Kart - Franco Tongya
48' Sarı Kart - Roland Sallai
46' Oyuncu Değişikliği: Göktan Gürpüz - Adama Traoré
46' Oyuncu Değişikliği: Oğulcan Ülgün - Metehan Mimaroğlu
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
43' Ceza sahasında topla buluşan Icardi, topa vuracakken yerde kaldı. Icardi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
35' GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Sara içeri çevirdi. Kale önünde Yunus'un dokunuşuyla top ağlara gitti.
32' Bu dakikalarda maç orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçiyor.
26' Sara sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Zuzek kafayla uzaklaştırdı.
17' Tongya ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Tongya'nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
15' Sallai sağ çaprazdan ceza sahasında bulunan Barış Alper'e uzun pas attı. Ceza alanında seken top kaleci Velho'da kaldı.
9' Icardi sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu kafayla uzaklaştırdı.
2' GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Gökhan, Tongya, Niang.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.