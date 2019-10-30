Gençlerbirliği Esenler Erokspor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Peki, Gençlerbirliği Esenler Erokspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Gençlerbirliği Esenler Erokspor maç sonucu...
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Peki, Gençlerbirliği Esenler Erokspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Gençlerbirliği Esenler Erokspor maç sonucu...
Gençlerbirliği Esenler Erokspor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Erokspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.