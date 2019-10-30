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Spor

Gençlerbirliği Erokspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği ile TFF 3. Lig ekibi Erokspor karşılaştı. Peki, Gençlerbirliği Erokspor maçı kaç kaç bitti?

2019-10-30 18:29:00 -
Gençlerbirliği Erokspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği ile TFF 3. Lig ekibi Erokspor karşılaştı. Peki, Gençlerbirliği Erokspor maçı kaç kaç bitti? 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği ile Erokspor karşılaştı. İşte, Gençlerbirliği Erokspor maçının detayları…

MAÇ SONUCU: 0-2

Gençlerbirliği, İstanbul temsilcisi Erokspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi TFF 3. Lig ekibi Erokspor 2-0’lık skorla kazandı.

Erokspor’u galibeyete taşıyan goller Şahin Fıstıkçı ve Abdurrahman Kuyucu'dan geldi.

Bu sonuçla kupada bir üst tura yükselen ekip Erokspor oldu.

 

 

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