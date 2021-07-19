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Spor Gençlerbirliği, Diego Angelo ile yolları ayırdı
Spor

Gençlerbirliği, Diego Angelo ile yolları ayırdı

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 20:37:00 -
Gençlerbirliği, Diego Angelo ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Angelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takım kaptanlarımızdan olan Diego Angelo ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Diego'ya emekleri ve ayrılırken göstermiş olduğu fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz." denildi.

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