Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, 1. Lig'in 15. haftasında 26 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana, tedavisi tamamlanan orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp de katıldı.
Isınma koşusuyla başlayan idman, saha kenarına kurulu istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde çeşitli pas organizasyonları çalıştılar.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada yapılan maçla antrenmanı tamamladı.