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Gençler yasağın ardından sokaklara döküldü

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün belirli saatlerde sokağa çıkan 15-20 yaş arasındaki gençler, Eskişehir’deki yeşil alanlara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:14:05 -
Gençler yasağın ardından sokaklara döküldü

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün belirli saatlerde sokağa çıkan 15-20 yaş arasındaki gençler, Eskişehir’deki yeşil alanlara akın etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 0-14, 15-20 ve 65 yaş üstü vatandaşların ayrı gün ve saatlerde dışarı çıkmasına izin verileceğini belirtmişti. Bugün 11.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençler, uzun zaman sonra sokakların tadını çıkardı. Adeta yeşil alanlara akın eden gençler, arkadaşları ile görüşerek vakit geçirdi. Eskişehir’de sıcak havanın tadını çıkaran gençler, yasak sonunda evlerinin yolunu tutacak.



“Dışarı çıkmayı özlemişim”


Bora Aydoğmuş uzun zaman sonra dışarı çıktığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Üniversite sınavına hazırlandım bu süreçte. Bilgisayar başında geçti vaktim. Hiç hareket edemedik. Evde fazlasıyla sıkıldım. Ders çalış, oyun oyna aynı şeyleri yapa yapa sıkılmaya başlıyorsun doğal olarak. Bundan dolayı insan bunalıyor. Otur otur yapacak başka bir şey de yok. Dışarı çıkmayı özlemişim. Normalde hiç özleyeceğimi tahmin etmezdim. Ama özlemişim baya çünkü en azından arkadaşlarımla kafa dağıtacak bir şey oluyor. En basitinden bir su kenarına oturup muhabbet edebiliyorsun. Evde bir yerden sonra insan kafayı yiyor” dedi.



“Bilgisayar oynadık, online derslere katıldık”


Mert Gücenmez ise bilgisayar oyunu oynadığını ve ders çalıştığını söyleyerek, “Üniversite hayatımıza aktif bir şekilde devam ediyorduk. Ancak korona dan sonra olmadı. Online bir şekilde devam ettik. Fakat şu an çıktık dışarı. Çok muyluyuz. Türkiye’ye geldiğimde tam patlamamıştı daha tam olarak. Bilgisayar oynadık, online derslere katıldık. Başka da pek bir şey yapmadık açıkçası. Çok mutluyum. Arkadaşlarımızla görülemiyorduk. Ama pek bir şey değişmedi karantina devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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