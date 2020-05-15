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Gençler uzun süre sonra dışarı çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler uzun bir aranın ardından ilk defa dışarı çıkarak ihtiyaç ve sınav hazırlıklarını karşılamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:18:57 -
Gençler uzun süre sonra dışarı çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler uzun bir aranın ardından ilk defa dışarı çıkarak ihtiyaç ve sınav hazırlıklarını karşılamaya çalıştı.


4 Nisan 2020 tarihinden bu yana korona virüsü nedeniyle kısıtlama getirilen 15-20 yaş arası gençler, bugün ilk kez dışarı çıktı. Sokağa çıkan kimi genç berber ihtiyacını karşılarken, kimisi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kimlik ve kaynak kitap ihtiyaçlarını karşıladı.


YKS’ye girebilmek için kimliğini çıkaran Hayrunisa Çalışkan, karantina başladığından beri ilk kez dışarı çıktığını belirterek, “Bugün de çıkmayacaktım ama YKS için kimliklerimizi yenilememiz gerekiyor. O yüzden nüfusa gelip kimliklerimizi yenileyip, kitap alıp eve gideceğiz. Dört saatte işimizi hallederiz inşallah” dedi.


4 saatlik izninde tıraş olacağını belirten 18 yaşındaki Ahmet Kaya da, “Karantina günlerinden beri içerideyiz. Dört saatlik izinde tıraş olup, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız ve sınav için test fotokopisi çekeceğiz. Yasak kalktığı için mutluyum” ifadelerini kullandı.


İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını belirten gençlerden İsa Çelik ise “Verilen izne göre 4 saatlik bir zamanımız var. Bu zaman diliminde ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyoruz. İhtiyaçlarımızı giderip tekrar yasağa uyup evlerimize gideceğiz. Şimdilik memnunuz ama ilerideki zaman neyi gösterir ne değişir bilemeyiz” diye konuştu.

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