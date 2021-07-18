Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları sona erdi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışlarının tamamlandığı açıklandı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.
Şampiyonada, sporcular, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda birbirlerine üstünlük kurabilmek için kürek çekti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe
Küçük erkekler: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Yıldız kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek
Genç kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek
Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.