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Spor Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları sona erdi
Spor

Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları sona erdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışlarının tamamlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:16:00 -
Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları sona erdi

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, sporcular, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda birbirlerine üstünlük kurabilmek için kürek çekti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe

Küçük erkekler: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yıldız kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Genç kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek

Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.

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