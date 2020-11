Gençler proje yazma eğitimi ile girişimciliğe adım atacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2020 Mali Destek Programı çerçevesinde her yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bölgedeki gençleri girişimciliğe dahil etmek için proje yazma eğitimleri verecek - Ajansın genel sekreteri Muhammed Zeki Durak: - "Çalışmalar kapsamında ileriye dönük en az bin gencimize proje yazma eğitimi vermek istiyoruz. Burada her il ve ilçemizde, her bölgemizde projeci ekipler oluşsun istiyoruz. Bu ekipler sürekli yeni projeler geliştirsinler. Bölgemiz için farklı fikirleri, projeleri olan bir ekibimiz olsun"