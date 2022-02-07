Gençler istemişti! Müjdeli haber duyuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Trabzon'da öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda, gençler Erdoğan'dan yurtlardaki internet hızının arttırılmasını istemişti. Müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu. Bakanlığa bağlı yurtlardaki internet kotası, 16 GB'tan 32 GB'a yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Trabzon'da öğrencilerle bir araya gelmişti.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarından birinde kalan öğrencilerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a internet kotasının yetersiz kaldığını dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı ise yakın zamanda gereken çalışmaların yapılacağını belirtmişti.
Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün öğrencilere müjdeyi duyurdu.
İnternet kotası arttırıldı
Bakan Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.