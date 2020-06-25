Gençler iş, işveren gençleri bulacak!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol ile çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan “Yetenek Kapısı” çevrimiçi kariyer platformunun (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağlıyor.

Öğrenci ve mezunlara ulaşılacak!

Kariyer platformu kapsamında, hem oda ve borsaların, hem de oda ve borsalara üye firmaların “Yetenek Kapısı” kariyer platformuna üye olmalarının önem arz ettiği ve “Yetenek Kapısı”nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer merkezleriyle iletişim kurulabilecek. Şirketlerin ve kurumların iş/staj ilanları istenilen üniversite ve bölümlerden öğrencilerin veya üniversite mezunlarının başvurusuna açılacak. Söz konusu platformda adayların özgeçmişleri incelenerek sistem üzerinden iletişim kurulacak.

Gençlere imkan sağlayacak

“Yetenek Kapısı” kariyer platformu, gençlerin marka bilinirliğinin artırılmasına, aynı zamanda kariyer etkinliklerini düzenleyecek üniversitelerin kariyer fuarlarından haberdar olmasına ve kayıt yaptırılabilmelerine imkan sağlayacak. Yetenek Kapısı’nın kullanımını kolaylaştırmak için ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kılavuz ile birlikte web sitelerinde kullanılmak üzere hazırlanan tasarımlar sunuluyor.