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Gençler haftalar sonra dışarıda

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:29:32 -
Gençler haftalar sonra dışarıda

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlamaya ara verilmesiyle 55 gün sonra dışarıya çıktı.


Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 15-20 yaş arası gençler, 55 gün sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen gençler, özellikle parklara koştu. Gaziantep’te de güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen 15-20 yaş arası gençler, park ve bahçelere akın etti. Kentteki parkları tıka basa dolduran gençler, uzun süredir görüşemedikleri arkadaşlarıyla sohbet edip, hasret giderdi. Bazı gençler ise bisiklet sürüp paten kayarak 4 saatlik serbestliğin tadını çıkardı. Yaklaşık iki ay sonra evden çıktıklarını söyleyen gençler, içeride çok sıkıldıklarını, sokakları, parkları, arkadaşlarını, gezmeyi ve serbestliği çok özlediklerini söyledi.


Gençlerin birçoğu her yere serbestçe gittikleri günlerin, okulun ve rahatça oyun oynamanın kıymetini bu süreçte çok iyi anladıklarını vurguladı.

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