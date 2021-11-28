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Aktüel Gençler, gözyaşlarıyla uğurlandı
Aktüel

Gençler, gözyaşlarıyla uğurlandı

Geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybeden İHH gönüllülerinden Murat Can Kaya, Kağan Talip Tığlı, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi, kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Farklı illerdeki cenazelere binler katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:44:00 -

Hayatlarının baharında geçirdikleri elim kaza sonucunda vefat eden İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı, Genç İHH Lise Sorumlusu Murat Can Kaya, Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi, kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Cenazeler İstanbul, Zonguldak ve Nevşehir’de defnedildi

İstanbul Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından Kağan Talip Tığlı, Karacaahmet Mezarlığı’na; Murat Can Kaya ise Bağcılar Kirazlı Mezarlığı’na defnedildi. Yusuf Taha Göktaş ise memleketi Zonguldak Ereğli Kepeztepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kepez Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Tarık Kesekçi de yine memleketi Nevşehir H. Rasim Uzer Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı’na defnedildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde de yine 4 genç için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Cenazelere üst düzey katılım

İstanbul’daki cenazelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, milletvekilleri, belediye başkanları, Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, çok sayıda STK temsilcisi, vefat eden gençlerin aileleri, İHH yöneticileri ve gönüllülerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Zonguldak’taki Yusuf Taha Göktaş’ın cenazesine İHH yöneticileri, Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, siyasi parti temsilcileri, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Nevşehir’deki Tarık Kesekçi’nin cenazesine ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İHH yöneticileri, Baykar çalışanları, sevenleri ve ailesi katıldı.

Yetimler, bir kez daha yetim kaldı

Gençlerin vefatlarının ardından ortaya çıkan detaylar, yürekleri bir kez daha dağladı. Kendisi de yeni baba olan Tarık Kesekçi’nin İHH Yetim Sponsorluk Sistemi’ne kayıtlı 3 yetimi olduğu ve bu çocukların aylık masrafını üstlendiği ortaya çıktı. Yine Kağan Talip Tığlı’nın da yaklaşık bir yıldır bir yetime sponsor olduğu öğrenildi.

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