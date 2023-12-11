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Gündem Gençler ellerine aldıkları silahla havaya ateş açtı
Gündem

Gençler ellerine aldıkları silahla havaya ateş açtı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 09:29:00 - 2023-12-11 09:29:26
Gençler ellerine aldıkları silahla havaya ateş açtı

Arnavutköy’de bir grup genç eline aldığı tabanca ve tüfekle havaya ateş açtı. Gençlerin tehlikeli oyunu vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir grup genç eline aldığı tabanca ve tüfeklerle havaya ateş attı. İddiaya göre, asker eğlencesi sonrasında sokağa gelerek havaya ateş açan gençlere mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Gençlerin havaya ateş açması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi,“ Sıkın oğlum sıkın.

Polis geliyor birazdan sıkın aferin size” diyerek tepki göstererek polise ihbar da bulunduğunu söyledi.

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