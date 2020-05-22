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Gençler çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce’de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:39:00 -
Gençler çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce’de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sokağa çıkmasını kısıtlamış ve bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. Düzce’de de binlerce vatandaşa ulaşan vefa sosyal destek gruplarında bulunan Düzce Gençlik Merkezi, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gençlerden oluşturulan grup 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, yaşlılarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

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