Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, Ankara'da sona erdi



ANKARA (AA) - Ankara'da ikinci kez üst üste düzenlenen Gençler Avrupa Dart Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hilton Garden Otel'de gerçekleştirilen şampiyonaya 13 ülkeden 72 sporcu katıldı. Türk sporcular organizasyonu madalyasız tamamladı. Şampiyonada birinci olan ülke ve sporcular ise şunlar: Tekler: Kız: Tamara Kovacs (Macaristan) Erkek: Leighton Bennett (İngiltere)

Çiftler: Kızlar: Reeves-Greaves (İngiltere) Erkekler: Van der Velde-Van der Kwast (Hollanda)

Takım: Erkekler: İrlanda



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