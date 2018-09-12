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Gençler 5'te 5 yaptı! Roket Yarışması göğsümüzü kabarttı

Roketsan’ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması'nda bugün yarışan 5 roketten 5'i de başarıyla fırlatıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:44

Roketsan’ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması'nın roket atışları Tuz Gölü'nde yapılıyor.

Yarışmaya lise, lisans ve lisans üstü öğrencileri katılıyor.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor.

5 ROKETTEN 5'İ DE HEDEFİNE ULAŞTI

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından bugün yarışan 5 roketten 5'inin de başarıyla fırlatıldığını söyledi.

Baykar, Türkiye'nin roket yarışması düzenleyen iki ülkeden birisi olduğunu da belirtti.

Baykar'ın Twitter'dan paylaştığı videoda öğrencilerin kendi tasarladıkları roket 2800 metre yüksekliğe ulaşarak paraşütünü açmayı başarıyor.

Bayraktar'ın sıralı paylaştığı 3 tweet şöyle:

"Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor! Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu.Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı. 2800m irtifa hedefine ulaşıldı.

Yarışan 5 takımdan 4'ünün roketi rampadan başarıylafırladı. Selçuk Üniversitesi (2800m) ve Nun Okulları tam görev! Helal olsun sizlere gençler!

5. takımın roketi de 2. denemesinde rampadan fırladı.

Tebrikler Sakarya Üni'den St.Focount. Bugün 5'te 5! Bravo şampiyonlar! Göğsümüzü kabarttınız!"

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:44
  1. Sakarya
  2. Tuz Gölü
  3. Roket Yarışması
  4. Roketsan

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