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Genç yıldız için teklif!

Galatasaray, Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu için resmi teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:09:00 -
Genç yıldız için teklif!

Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu için devrede. Sarı Kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncu için kulübüyle görüştü. Akdeniz ekibi ise 3 milyon Euro bonservis istedi.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Alanyasporlu Berkan Kutlu için devrede.

Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için devreye girdi.

Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha için Alanyaspor'a resmi teklif yaptı ve iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları başladı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan oyuncu için Alanyaspor 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, başta Serie A olmak üzere Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.

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