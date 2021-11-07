  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Genç ve zinde kalmak için cilt önerileri
Kadın - Aile

Genç ve zinde kalmak için cilt önerileri

Modern hayatın koşuşturmacası, hızla gelişen teknoloji ile mavi ışığa aşırı maruz kalma, yanlış beslenme, hormonal bozukluklar, sigara-alkol, stres, hava değişimi gibi birçok faktörün cilt sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:30:00 -
Genç ve zinde kalmak için cilt önerileri

Güzellik Uzmanı Murat Dalmış, modern hayatın koşuşturmacası, hızla gelişen teknoloji ile mavi ışığa aşırı maruz kalma, yanlış beslenme, hormonal bozukluklar, sigara-alkol, stres, hava değişimi gibi birçok faktörün cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Cilt temizliğinin medikal önemine vurgu yapan Murat Dalmış, "Hayatın her alanında genç, zinde, bakımlı bir cilt kadın erkek her bireyin ihtiyacıdır. Yüzümüzün bakımı da sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da değerlendirilmeli. Elbette günlük ev bakımlarımızı yapalım. Ancak cildin esnekliğini kaybetmemesi, akne ve siyah nokta oluşmaması, yaşlılık izleri, çatlakların önlemesi adına bazı lazer tedavileri, cildin renk kombinasyonu, gözeneklerin genişlememesi gibi birçok cilt koruma ve yenileme işlemi için güzellik salonu tedavileri de oldukça önemlidir” dedi.

Son yıllarda sayıları hızla artan güzellik merkezlerinin tercih ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili de uyarıda bulunan Rüya Beauty Yöneticisi Murat Dalmış “Cilt bakımına dair işlemler ehil kişilerle yapılmalı ki insanlar zarar görmesin. Cihazların yeterlilikleri olan kişilerce kullanılması, patentli ürün kullanımı, cihaz bakımlarının ve ortamın hijyeni, işlem sırasında danışanımıza göstereceğimiz güler yüzlü muamele ve sabır bizim işimizin en önemli yönü. Bu bakımında danışanlarımızın, işlem sonrasında mağduriyet yaşamamaları için bu işe başlamadan önce iyi bir araştırma yapmalarını, saydığım parametreleri dikkate almalarını öneririm” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?
Siyaset

Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?

A Haber canlı yayınına katılan Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir; Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözl..
Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Dünya

Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede..
HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!
Gündem

HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!

İP’li Lütfü Türkkan’ın skandal küfürlerine bir tepki de HÜDA PAR’dan geldi. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, İP’e ve Meclis’e seslene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay