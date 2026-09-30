'Genç park' projesi hayata geçiyor

Çorum Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda her yaştan vatandaşın kullanabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmak için planladığı “Genç Park” Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı hizmet binasının karşısında bulunan yaklaşık 20 bin 84 metrekarelik alanda uygulanacak proje kapsamında kamulaştırma süreci devam ederken, kamulaştırması tamamlanan yapılarda yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

20 DÖNÜMLÜK ALANDA YENİ YAŞAM ALANI

“Genç Park” Projesi, özellikle gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek, bunun yanı sıra tüm Çorum halkının farklı etkinlik ve aktiviteler için kullanabileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlanacak.

Projede; ışık ve su oyunlarıyla hareketlendirilecek süs havuzu, gölet alanı, açık etkinlik alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları, gösteri alanı, seyir terasları, çocuk oyun alanları, gençlere yönelik sportif alanlar, otoparklar ve geniş peyzaj alanları yer alacak.

Ayrıca Gençlik Kulübü çatısı altında eğitim programları, atölye çalışmaları ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak çok amaçlı yapılar da projede yer alacak.

AŞGIN: “ÇORUM’A YAKIŞIR BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projede gençlerin yanı sıra tüm vatandaşların ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirterek, “Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Çorum’a yakışır bir yaşam alanı kazandırmak istiyoruz. Uzun soluklu istişareler ve titiz planlama süreciyle en iyisini yapmak için tüm ekip olarak çalışıyoruz. Amacımız, şehrimize hem görsel hem de işlevsel açıdan değer katacak bir projeyi hayata geçirmek. Bu doğrultuda planlandığı gibi projemiz ilerliyor. Kamulaştırması tamamlanan yapılarda yıkım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında şehrimize ve gençlerimize güzel bir projeyi daha kazandırmış olacağız.” dedi.